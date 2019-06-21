Организовавший заседание Ассамблеи православия грузинский депутат отказался от мандата

Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Закария Куцнашвили, организовавший в Тбилиси заседание Генассамблеи Международной ассамблеи православия, решил отказаться от своего мандата.

«Я осознаю раздражение грузинской общественности, за что и извинился. Вместе с тем как человек и мужчина я думаю, что не было бы правильным, чтобы глава парламента ушел в отставку, а подключенный к этому процессу (организации Генассамблеи) остался на посту», – сказал Куцнашвили, передает ТАСС.

Он напомнил, что у него нет должности в парламенте, но есть свободный мандат депутата. «Поэтому я сегодня заявляю, что намерен отказаться от него», – добавил Куцнашвили.

Ранее подал в отставку спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Новым председателем парламента станет лидер большинства Арчил Талаквадзе.

Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Тбилиси является русофобской провокацией, что не может не вызывать крайней обеспокоенности и осуждения.