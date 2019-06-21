Стало известно имя нового председателя парламента Грузии

Новым председателем парламента станет лидер большинства Арчил Талаквадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это единственная кандидатура на эту должность», – заявил депутат от «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

До избрания в парламент в 2016 году Талаквадзе был заместителем министра МВД и заместителем министра по исполнению наказаний.

Кроме того, депутат «Грузинской мечты» Закарий Куцнашвили отказался от мандата.

Он представляет Грузию в Межпарламентской Ассамблее Православия (МАП), сессия которой в Тбилиси с участием российских депутатов послужила началом уличных протестов.

Ранее подал в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Беспорядки начались в Тбилиси в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разгонял протестующих, применяя водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Пострадали 240 человек. Позже МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию. В МИД России заявили, что радикалы специально использовали визит российской делегации для проведения беспорядков.