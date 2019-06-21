В Кремле назвали акции протеста в Грузии русофобской провокацией

Ситуация с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси является русофобской провокацией, что не может не вызывать крайней обеспокоенности и осуждения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все то, что вчера происходило в Грузии, является русофобской провокацией, и, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это, конечно, вызывает крайнее осуждение и требует крайнего осуждения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что Грузию посещает много туристов-россиян. «Подобные проявления русофобии – они тоже вызывают у нас серьезную обеспокоенность, потому что не надо забывать, что Грузия – это страна, которую регулярно посещают достаточно большое количество туристов из России. Поэтому это вопрос крайне серьезный», – сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя акции протеста в Тбилиси, заявила, что своим поведением радикалы развенчали миф о грузинском гостеприимстве.

Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

В МИДе заявили, что грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия для проведения беспорядков.