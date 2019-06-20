Начата проверку после жалобы Путину на недопуск в школы без пробы Манту

Прокуратура Челябинской области начала проверку после обращения группы родителей из Магнитогорска на прямую линию президенту Владимиру Путину – они сообщили о недопуске детей в сады и школы без прохождения пробы Манту, сообщает региональное надзорное ведомство.

Группа родителей из Магнитогорска записала видеообращение к Владимиру Путину в преддверии прямой линии с просьбой заменить в рамках ОМС пробу Манту на альтернативные современные виды тестов для выявления туберкулезной инфекции – квантифероновый тест и Т-спот, передает РИА «Новости».

Они сообщили, что детей без пробы Манту перестают пускать в сады и школы, а родителей вызывают в органы по делам несовершеннолетних.

В сообщении на сайте прокуратуры указывается, что ведомство организовало проверку «опубликованных в СМИ сведений о нарушениях прав детей в Магнитогорске при прохождении туберкулинодиагностики и допуске к посещению образовательной организации».

Отмечается, что ограничения в допуске в образовательные организации детей, не прошедших диагностику туберкулеза либо не имеющих заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, предусмотрены действующим федеральным законодательством.

Однако на данный момент кроме пробы Манту доступны иные сертифицированные и информативные виды диагностики: Диаскин-тест, рентген легких, компьютерная томография, тест T-спот.

Напомним, в Перми отказавшаяся делать пробу Манту школьница сдавала экзамен отдельно от класса. Победитель конкурса «Лучший педиатр – 2018» Михаил Волков комментировал газете ВЗГЛЯД скандалы вокруг тестов на туберкулез.

Отметим, что это не первое разбирательство, начатое после обращения граждан на прямую линию с Путиным.

Например, СК по Республике Алтай организовал доследственную проверку по обращению местной жительницы, которая не может получить жилье взамен разрушенного из-за поводка дома.

До этого сообщалось, что следователи разберутся в ситуациях с отсутствием питьевой воды в Белгородской области, обманутыми дольщиками из Хабаровского края и жительницей барака из Калужской области.

Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12.00 мск.