Отказавшаяся делать пробу Манту школьница из Перми сдала экзамен отдельно от класса

Ученица девятого класса пермской гимназии № 3, отстраненная от занятий из-за отсутствия пробы Манту, сдавала экзамен по русскому языку отдельно от класса.

«Когда пришло время ГИА (Государственной итоговой аттестации), комиссия решила посадить школьницу в отдельный кабинет и даже сделать отдельный вход в школу. Сейчас она сдает экзамен по русскому – в пустом кабинете, без друзей и одноклассников», – пишет telegram-канал Mash.

По словам самой школьницы, она очень удивлена тому, что сдает экзамены в таком формате. «Я не считаю, что я какая-то особенная, заразная. Я обычный ребенок, девятиклассник, который может сдавать вместе со всеми экзамен», – пояснила школьница.

В гимназии № 3 корреспонденту Ura.ru пояснили, что девятиклассница сдает экзамены отдельно, потому что ее мама написала заявление об отказе от обработки персональных данных в начале учебного года.

«Эта процедура, которая регламентируется Министерством образования. Государственная итоговая аттестация происходит в таком режиме и в таком формате для всех детей, чьи родители написали такие заявления, не только для одного ребенка», – отметил представитель учреждения.

При этом, по его словам, школьница сдавала экзамен не в одиночестве.

Напомним, в феврале директор гимназии № 3 издал приказ, который запретил двум сестрам из девятого и третьего классов находиться в школе. Причиной послужило отсутствие у них пробы Манту. При этом родители сделали девочкам современный тест T-spot (по закону он заменяет морально устаревшую реакцию Манту), результаты которого показали, что обе школьницы здоровы. С тех пор девочки находятся на домашнем обучении.

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