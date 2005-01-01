Детский врач отреагировал на скандал вокруг тестов на туберкулез

Победитель конкурса «Лучший педиатр – 2018» Михаил Волков прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандалы вокруг тестов на туберкулез, случившиеся в школах Перми и Санкт-Петербурга.

Комментируя ситуацию в Перми, где двух школьниц в течение полугода не допускают на занятия из-за отсутствия пробы Манту, «Лучший педиатр» проекта «Активный гражданин» Михаил Волков пояснил, что исследование T-spot, которое якобы самостоятельно провели родители – это альтернатива Манту и диаскин-тесту. Для исследования этим методом производится забор крови из вены, однако лабораторий, которые делают этот анализ, можно пересчитать по пальцам. В частности, в Москве данное исследование проводит только один тубдиспансер и его стоимость составляет 7000–8000 рублей, рассказал Волков.

«Если родителей устраивает такая цена, то можно без проблем сделать и его. Но если они отказываются от проведения Манту и диаскин-теста, или если, проведя T-spot, по каким-то причинам отказываются принести заключение врача, это означает, что у них есть какая-то тайна», – уверен врач.

Педиатр считает, что всем членам семьи необходимо пройти флюорографию и, после предоставления ее результатов в школу, можно будет вести диалог.

«Пока похоже, что родители что-то скрывают. Сейчас огромное количество скрытой формы туберкулеза, поэтому я полностью поддерживаю руководство школы и считаю, что никакого самоуправства здесь нет», – сказал Волков.

Комментируя скандал в Санкт-Петербурге, где после введения диаскин-теста 11 детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы, собеседник отметил, что за свою практику с подобными реакциями на диаскин-тест он не сталкивался.

«За все поликлиники сказать не могу, но в нашей всегда в наличии туберкулиновые тесты. К нам регулярно приходит прививаться большое количество людей, но таких скандальных ситуаций, как в Питере, у нас никогда не возникало», – сообщил Волков.

Напомним, школьников в Петербурге госпитализировали после теста на скрытый туберкулез. А в Перми двух школьниц в течение полугода не допускают до занятий из-за отсутствия пробы Манту.