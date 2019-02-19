Школьников в Петербурге госпитализировали после теста на скрытый туберкулез

В Санкт-Петербурге пришлось госпитализировать нескольких школьников после введения им препарата, который выявляет скрытый туберкулез.

«В процессе проведения диаскинтеста в школе 72 Калининского района 11 детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы в ДГБ №1. В настоящее время четыре ребенка остаются под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии», – приводит «Интерфакс» слова вице-губернатора города Анны Митяниной.

По ее словам, Роспотребнадзор и Росздравнадзор уведомили о ситуации со школьниками. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, в Перми из-за отсутствия пробы Манту (один из способов проверки на туберкулез) в гимназию №3 почти полгода не допускают до занятий двух девочек. При этом отмечается, что родители отказались от этого метода в пользу более современного T-Spot.