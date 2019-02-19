В Перми двух школьниц не допустили до уроков из-за отсутствия пробы Манту

В Перми в гимназии №3 почти полгода не допускают до занятий двух учениц из-за отсутствия пробы Манту, рассказало руководство гимназии.

Родители школьниц отказались делать девочкам Манту в пользу более современного метода T-Spot, передает ТАСС. Тест показал, что обе школьницы здоровы, но его результаты в школе не приняли.

Как пояснила агентству замдиректора гимназии Елена Батуева, школа не допустила девочек до уроков на основании предписания санитарного врача Пермского края, запрещающего посещать занятия учащимся, не сделавших пробу Манту. Сейчас гимназистки получают домашние задания по электронной почте.

Между тем, портал 59.ru передает, что ранее в Перми из-за отсутствия пробы от занятий в детском саду отстранили 5-летнюю девочку. Сообщается, что ее родители воспользовались методом полимеразной цепной реакции.

В марте 2017 года уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова попросила Минздрав России найти альтернативные Манту способы проверки детей на туберкулез. Тогда же Всероссийское общество физиатров утвердило несколько вариантов тестирования.