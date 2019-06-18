СК начал проверку обращения к Путину из-за отсутствия питьевой воды в Белгородской области

Следственный комитет (СК) начал проверку обращения на прямую линию с президентом Владимиром Путиным от жителей Белгородской области, которые восемь лет живут без питьевой воды.

«По предварительным данным, на протяжении нескольких лет жители микрорайона Майский-8 в Белгородском районе страдают от нехватки воды и ее качества. Обратившиеся сообщают, что в кранах перебои даже с технической водой, а питьевой и вовсе нет, и это на протяжении восьми лет», – сказано в сообщении СК.

Уточняется, что следователи начали проверку по данному обращению. Проводятся исследования качества и количества услуг по водоснабжению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СК уже начал проверки по поступившим обращениям на прямую линию с президентом. Сообщалось, что следователи разберутся в ситуациях с обманутыми дольщиками из Хабаровского края и жительницей барака из Калужской области.

Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12.00 мск. По состоянию на 9.00 18 июня поступило более 829 тыс. обращений, их прием продлится до окончания программы 20 июня.