СК занялся проверкой обращения к Путину из аварийного барака

Следственный комитет проверит сведения, поступившие на прямую линию с президентом Владимиром Путиным от жительницы Калужской области, проживающей в бараке.

«Следственными органами СК по Калужской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом Российской Федерации, о нарушении жилищных прав жительницы Калуги», – сообщается на сайте ведомства.

Местная жительница пояснила, что много лет проживает во временном бараке, находящемся в пригороде Калуги. В 2014 году дом был признан аварийным и подлежит сносу, жильцов дома должны были переселить, уточняет СК.

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 мск. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня, продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

По состоянию на 15.00 мск 16 июня на прямую линию президента поступило порядка 600 тыс. обращений к главе государства.