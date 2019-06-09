Кремль назвал дату прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня в 12.00, сообщила пресс-служба Кремля.

«20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин ответит на интересующие граждан вопросы, которые касаются общественно-политической и социально-экономической жизни страны, международной обстановки.

Свой вопрос можно задать по телефону, отправив СМС, через сайт программы или мобильное приложение.

«Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к Президенту, записав видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live», – сообщили в Кремле.

Вопросы уже начали принимать – с 8.00 9 июня. Закончится прием вопросов в конце программы 20 июня.

«Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Президенту в ходе прямого эфира. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Вопросы по СМС или ММС принимаются на номер 0–40–40 – только с телефонов российских операторов связи. Сообщение бесплатное. Задать вопрос можно будет только на русском языке, объемом не более 70 знаков.

Также отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), где доступны и подробные сведения о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

Еще один способ направить вопрос – через мобильное приложение «Москва – Путину».

«Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. 20 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом», – сообщили в Кремле.

В прошлом году «прямая линия» прошла 7 июня. Глава государства успел ответить на 79 вопросов, мероприятие длилось почти четыре с половиной часа.