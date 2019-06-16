На прямую линию с Путиным поступило почти 600 тыс. обращений

Почти 600 тыс. обращений по состоянию на 15.00 16 июня поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала «Россия 24» со ссылкой на данные колл-центров.

Из них 354 тыс. 607 обращений поступило по телефону, 160 тыс. 926 обращений – по СМС. 27 тыс. 469 обращений отправили при помощи приложения, 21 тыс. 56 – из соцсетей. Еще 20 тыс. 950 обращений направили в письмах на сайт, 14 тыс. 119 человек написали ММС-сообщения, передает РИА «Новости».

Вопрос президенту можно задать по телефону, с помощью СМС или ММС, через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), через специальное приложение, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Во время эфира на прямую связь со студией можно будет с помощью приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 мск. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня, продлится вплоть до окончания программы 20 июня.