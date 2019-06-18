СК занялся проверкой обращения обманутых дольщиков из Хабаровска на прямую линию Путина

Следователи начали проверку обращение группы обманутых дольщиков из Хабаровского края на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

В сообщении на сайте СК указывается, что была организована проверка «по обращению в интернете инициативной группы дольщиков ЖК «Кленовый квартал», адресованному на прямую линию с президентом России.

По предварительным данным, потерпевшие вступили в долевое строительств в 2013 году, однако до сих пор не получили квартиры.

В данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Владимир Путин призвал сделать все необходимое для того, чтобы через два года в России не осталось обманутых дольщиков.

Напомним, трансляция прямой линии с Владимиром Путиным начнется 20 июня в 12.00 мск. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня, продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Отметим, что ранее СК занялся проверкой обращения к Путину от жительницы Калужской области, проживающей в бараке. Кроме того, главу Белгородского НПЗ арестовали после жалобы, поданной на прямую линию с президентом.