Путин призвал избавиться от позора с обманутыми дольщиками

Президент России Владимир Путин призвал сделать все необходимое для того, чтобы через два года в стране не осталось обманутых дольщиков.

Путин заявил, что риски жилищного строительства должны ложиться на государство, застройщиков и банки, а не на граждан, передает ТАСС.

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик», – сказал глава государства.

При этом, по словам Путина, нужно решить проблему без нанесения ущерба объемам жилищного и другого строительства.

В свою очередь, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что все застройщики в России должны полностью перейти на проектное финансирование через два года, передает РИА «Недвижимость».

По его словам, сейчас на этапе строительства в России находится 123,5 млн кв. м, из которых порядка 87 млн продолжит возводиться по старым правилам, 36,5 млн кв. м жилья – проекты, которые должны получить проектное финансирование и перейти на работу с эскроу счетами.

«Сегодня мы видим, что в зоне риска находится порядка 5,1 млн кв. м жилья, которые могут не получить проектное финансирование», – сообщил Якушев.

В марте в Воронеже сдали дом, возведенный с привлечением эскроу-счетов. Это здание стало первым в России, построенным при помощи такого финансирования.