В России сдали первый дом, построенный с привлечением эскроу-счетов

В Воронеже сдали дом, возведенный с привлечением эскроу-счетов, это здание стало первым в России, построенным при помощи такого финансирования.

Церемония заселения жильцов в микрорайоне «Ласточкино прошла в пятницу, 29 марта, на ней присутствовал заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, сообщает «РИА «Воронеж».

С 1 июля 2019 года в закон «О долевом строительстве» вступают изменения, согласно которым застройщик не сможет использовать деньги дольщиков напрямую. Вместо этого финансирование будет проходить за счет средств льготного кредита, который банк выдаст застройщику, открывшему у него счет. Строительная компания получит средства дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности на первую квартиру к покупателю.

Честикин отметил, что власти рекомендуют застройщикам региона не ждать 1 июля и пробовать переходить на новую схему долевого строительства уже сейчас. Так у компаний будет время потренироваться в заполнении документов и выяснить, смогут ли они получить льготный кредит в банке.

«Мы проводим работу как с нашими застройщиками, так и с банковскими структурами в Воронежской области, чтобы строительные компании заранее подавали свои документы в банки и определились, получат ли они проектное финансирование», – отметил он.

Гендиректор компании-застройщика Андрей Соболев пояснил, что этот дом стал «тренировочным проектом».

«Нам было важно сделать схему приобретения жилья через счета эскроу понятной и удобной покупателям. Благодаря взаимодействию с банком и Росреестром мы сделали так, что покупателю нужно было совершить минимальное количество действий», – заключил Соболев.