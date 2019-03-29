В России сдали первый дом, построенный с привлечением эскроу-счетов

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29 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
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Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики

Добровольное вхождение в состав СССР в Прибалтике сегодня называют «оккупацией»Фото: wikipedia.org
Страны Прибалтики возобновили переговоры о том, как совместно стребовать с России «компенсацию» за годы «советской оккупации». На днях по этому поводу состоялась конференция в Риге. Там прозвучали заявления, что это не Советский Союз вкладывался в республики Прибалтики. Нет, наоборот, это Прибалтика содержала СССР! Как же было на самом деле? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...

Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
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Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...
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            В России сдали первый дом, построенный с привлечением эскроу-счетов

            29 марта 2019, 18:25

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            В Воронеже сдали дом, возведенный с привлечением эскроу-счетов, это здание стало первым в России, построенным при помощи такого финансирования.

            Церемония заселения жильцов в микрорайоне «Ласточкино прошла в пятницу, 29 марта, на ней присутствовал заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, сообщает «РИА «Воронеж».

            С 1 июля 2019 года в закон «О долевом строительстве» вступают изменения, согласно которым застройщик не сможет использовать деньги дольщиков напрямую. Вместо этого финансирование будет проходить за счет средств льготного кредита, который банк выдаст застройщику, открывшему у него счет. Строительная компания получит средства дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности на первую квартиру к покупателю.

            Честикин отметил, что власти рекомендуют застройщикам региона не ждать 1 июля и пробовать переходить на новую схему долевого строительства уже сейчас. Так у компаний будет время потренироваться в заполнении документов и выяснить, смогут ли они получить льготный кредит в банке.

            «Мы проводим работу как с нашими застройщиками, так и с банковскими структурами в Воронежской области, чтобы строительные компании заранее подавали свои документы в банки и определились, получат ли они проектное финансирование», – отметил он.

            Гендиректор компании-застройщика Андрей Соболев пояснил, что этот дом стал «тренировочным проектом».

            «Нам было важно сделать схему приобретения жилья через счета эскроу понятной и удобной покупателям. Благодаря взаимодействию с банком и Росреестром мы сделали так, что покупателю нужно было совершить минимальное количество действий», – заключил Соболев.


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