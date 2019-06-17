Главу Белгородского НПЗ арестовали после жалобы, поданной на прямую линию с Путиным

Гендиректор ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» Олег Майоров арестован по решению суда по обвинению в невыплате зарплаты 121 работнику, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Ранее работники предприятия обратились на прямую линию с Владимиром Путиным из-за проблем на заводе.

Майоров обвиняется в невыплате заработной платы, повлекшей тяжкие последствия. Следствие полагает, что с января 2018 года по февраль 2019 года он вместо выплаты сотрудникам зарплаты перечислял деньги контрагентам и кредитным организациям, чтобы сохранить свою должность, сообщается на сайте СУ СК.

Общая сумма задолженности – более 21 млн рублей.

Подчеркивается, что на протяжении длительного времени Майоров обещал работникам погасить задолженность и предоставлял не соответствующие действительности документы о перечислении на счета Общества денежных средств.

«Однако предпринятые следствием меры позволили установить, что никаких мер к погашению задолженности обвиняемым не принимается, кроме того он собирался прекратить трудовые отношения с Обществом», – сообщает СУ СК.

12 июня сотрудники завода распространили в социальных сетях видеообращение на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. В нем они рассказывают, что с февраля 2018 года им стали задерживать заработную плату. С января этого года завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы, однако и эти деньги им, по словам работников, не выплачивают.

При этом 16 июня сотрудники записали еще одно видеообращение, в котором назвали Майорова «пострадавшей стороной», а проверять надо собственников завода.

51% уставного капитала принадлежит ООО «Фингрупп» (Москва), еще 49% принадлежит ООО «Энерготрансуголь» (Москва), передает «Интерфакс».

Ранее также сообщалось, что Следственный комитет проверит сведения, поступившие на прямую линию с президентом Владимиром Путиным от жительницы Калужской области, проживающей в бараке.

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 мск.