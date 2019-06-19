СК занялся обращением пострадавшей от паводка семьи к Путину

СК по Республике Алтай организовал доследственную проверку по обращению к президенту Владимиру Путину местной жительницы, которая не может получить жилье взамен разрушенного из-за поводка дома.

Обращение женщина, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, направила на Прямую линию с президентом России, сообщается на сайте СК.

Женщина сообщила, что ее дом пострадал в результате паводка в 2014 году, однако она до сих пор не может получить новое жилье. В результате многодетная семья вынуждена снимать квартиру.

Следователи намерены проверить все изложенные в обращении сведения.

Ранее СК уже начал проверки по поступившим обращениям на прямую линию с президентом. Сообщалось, что следователи разберутся в ситуациях с отсутствием питьевой воды в Белгородской области, обманутыми дольщиками из Хабаровского края и жительницей барака из Калужской области.

Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12.00 мск. По состоянию на 9.00 18 июня поступило более 829 тыс. обращений, их прием продлится до окончания программы 20 июня.