Садальский отреагировал на новости о состоянии Алибасова фото с гробом

Актер Станислав Садальский отреагировал на сообщения об улучшении состояния здоровья Бари Алибасова, опубликовав их совместную фотографию на фоне гроба.

«Чудо чудное произошло в Склифе (НИИ скорой помощи им. Склифосовского – прим. ВЗГЛЯД), очень рад за Барика, его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану», – написал Садальский в Instagram.

Актер также поблагодарил всех, кто переживал за Алибасова и «мысленно посылал» ему здоровья. «Надеюсь, скоро все попляшем с ним на 30-летие «На-На», – добавил он.

Ранее PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что семья продюсера хочет перевезти его в Казахстан для реабилитации.

Однако в НИИ скорой помощи им. Склифосовского отметили, что пока Алибасова не перевозили: «Пока еще в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжелое, температура вечером – 36,6. Сегодня утром – 36,8», передает РИА «Новости».

Напомним, Бари Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб. У продюсера был диагностирован ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей. Алибасов попал в реанимацию, где 11 июня пришел в сознание.