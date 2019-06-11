Бари Алибасов пришел в сознание

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:49  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Украинских гастарбайтеров зовут в Литву вместе с бабушками

Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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Прогрессивный способ помочь человеку умереть

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...
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Украина возвращается на родину

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ рассказала в своем отчете, как жители Донецкой и Луганской народных республик получают российские паспорта. Если уложить отчет в три слова, то получится: за паспортами очереди. Подробности...
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            Бари Алибасов пришел в сознание

               11 июня 2019, 12:34
            Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Музыкант и продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына артиста.

            «Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней», – процитировал Горжанкин Алибасова-младшего, передает РИА «Новости».

            Горжанкин отметил, что врачи института им. Склифосовского, где находится музыкант, проводят всю необходимую диагностику и составляют план лечения.

            4 июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Он попал в реанимацию. Сын музыканта сообщал о риске внутреннего кровотечения у Алибасова.


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