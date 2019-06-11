Бари Алибасов пришел в сознание

Музыкант и продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына артиста.

«Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней», – процитировал Горжанкин Алибасова-младшего, передает РИА «Новости».

Горжанкин отметил, что врачи института им. Склифосовского, где находится музыкант, проводят всю необходимую диагностику и составляют план лечения.

4 июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Он попал в реанимацию. Сын музыканта сообщал о риске внутреннего кровотечения у Алибасова.