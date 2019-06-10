Бари Алибасов-младший сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Врачи внимательно следят за состоянием Бари Алибасова из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, это может привести к летальному исходу, сообщил сын музыканта Бари Алибасов-младший.

«У него внутреннего кровотечения не началось, это, скорее всего, идет [информация в СМИ] из-за того, что риск внутреннего кровотечения может быть», – сказал он «Интерфаксу».

По его словам, из-за циркулярного ожога пищевода возникает вероятность возникновения рубца, что приведет к тому, что Алибасов-старший не сможет глотать. Если рубец вскроется, в желудок могут попасть токсические вещества.

«Мы сейчас день-два, когда эта болячка укрывается, смотрим его под пристальным наблюдением, чтобы, если вдруг она вскрывается и там что-то не так, то можно было не допустить летального исхода», – добавил Алибасов-младший.

Ранее в понедельник он сообщал, что Алибасов до сих пор находится без сознания и, не приходя в сознание, спрашивал про кота.

4 июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Он попал в реанимацию.