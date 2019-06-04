Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб

Российский музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов отравился химикатами, перепутав воду и средство для прочистки канализационных труб, сообщают СМИ.

По предварительным данным, Бари Алибасов перепутал токсичное средство для промывки труб и воду, получив сильный ожог пищевода. Для спасения жизни продюсера понадобилась помощь врачей скорой помощи и токсикологов. Пострадавший в сопровождении медиков направляется в больницу, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, отравление – несчастный случай. Инцидент произошел дома у продюсера в Мерзляковском переулке.

«Бари Алибасова госпитализируют в токсикологию Склифа», – сообщает телеграм-канал 112.