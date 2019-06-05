Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Музыкант, продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в тяжелом состоянии.

«Состояние тяжелое, температура 36,9. Он сейчас находится в токсикореанимации», – сказали в в справочной службе больницы, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.