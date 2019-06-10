Алибасов спросил про кота, не приходя в сознание

Музыкант Бари Алибасов до сих пор находится без сознания, врачи опасаются, что он не сможет принимать пищу самостоятельно, заявил его сын Бари Алибасов.

«Он еще в себя не пришел. С одной стороны он уже не под лекарствами, а в себя не приходит. С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел «Где мой кот? Все ли в порядке с котом?» и сейчас без сознания до сих пор», – рассказал Алибасов-младший «Интерфаксу».

Также он добавил, что серьезной проблемой является циркулярный ожог пищевода, из-за которого есть риск, что музыкант не сможет самостоятельно глотать.

В интервью «Комсомольской правде» Алибасов-младший пояснил, что один из ожогов у музыканта зарастает неправильно, что может привести к закупорке кишечника.

Пиар-директор Алибасова-старшего Вадим Горжанкин заявил РИА «Новости», что музыкант до сих пор находится в медикаментозном сне.

«Вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», – пояснил он.

4 июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Он попал в реанимацию, появлялись сообщения о его смерти, которые были опровергнуты.