Пресс-секретарь опроверг смерть Бари Алибасова

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг сообщения о смерти продюсера.

«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», – заявил Горжанкин телеканалу «360».

Пресс-секретарь удивился вопросу и заявил, что не знает, откуда пошли такие новости. «У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии», – пояснил пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщили, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов якобы умер в больнице.

По словам врачей, Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Накануне стало известно, что продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов отравился химикатами, перепутав воду и средство для прочистки канализационных труб.