Врачи оценили состояние Алибасова

Представитель московского НИИ имени Склифосовского сообщил, что российский продюсер Бари Алибасов находится в реанимации.

Он также рассказал, что состояние Алибасова оценивается как тяжелое, пишет RT.

Директор Алибасова Вадим Горожанкин добавил, что продюсер получил четвертую степень ожога желудка.

«Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», – отметил Горожанкин.

По его словам, в палате Алибасова находится его жена Лидия Федосеева-Шукшина, а сам продюсер в своем состоянии «даже пытается шутить».

Ранее бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин прокомментировал инцидент с отравлением Алибасова жидкостью для прочистки труб.