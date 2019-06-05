Экс-солист «На-На» прокомментировал отравление Алибасова

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин прокомментировал инцидент с Бари Алибасовым, который отравился жидкостью для прочистки труб.

«Поймите, Бари – человек творческий, увлекающийся. Схватил стакан, да и хлебнул по ошибке. Не надо просто, когда прочищаешь трубы, два стакана ставить рядом. Страшная по последствиям, но совершенно бытовая ошибка», – сказал Левкин «Московскому комсомольцу», уточнив, что Алибасов – «человек-порядок, все может сделать по дому сам и никогда не будет ждать, пока придет кто-то по вызову что-то отремонтировать».

Бывший солист также опроверг связь данного инцидента с действием алкоголя. «Даже не берите в голову – Бари не пьет так, чтобы путать алкоголь и средство для прочистки труб», – добавил Левкин.

Певец напомнил, что у него и у Бари Алибасова завтра дни рождения: «Надеюсь, мы сможем поздравить друг друга лично, я услышу его голос и узнаю, что у него все более-менее хорошо и он пошел на поправку».

Сейчас в реанимации токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Склифосовского рядом с мужем находится Лидия Федосеева-Шукшина, передает РИА «Новости».

«Лидию Николаевну ночью врачи пустили к Бари Каримовичу. Он находится в сознании. Даже пытается шутить, врачи говорят, что он крепкий», – сообщил пиар-директор Вадим Горжанкин.

Он также уточнил, что у Алибасова диагностирован ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей.

Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб, продюсер попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он находится в сознании и дышит самостоятельно.

Газета ВЗГЛЯД писала, что делать, если человек выпил бытовую химию.