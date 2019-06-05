Стало известно о состоянии находящегося в реанимации Бари Алибасова

Пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин сообщил, что состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое, но он в сознании, дышит самостоятельно.

«Состояние тяжелое, 4-я степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка. Но сегодня поступила информация, что Бари Алибасов находится в сознании, он дышит самостоятельно. Если учесть диагностированное состояние, то он держится хорошо», – сказал Вадим Горожанкин РИА «Новости».

Он уточнил, что прогнозы оптимистические, так как минувшая ночь была определяющей.

«Все надеются на то, что он пойдет на выздоровление, потому что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», – заключил он.

Ранее сообщалось, что продюсер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

4 июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.