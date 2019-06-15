Бари Алибасова решили увезти из России

Семья Бари Алибасова намерена перевезти его в Казахстан для необходимой после отравления реабилитации, сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

«На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение, – привел слова Алибасова-младшего Горжанкин. – Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации там имеется вертолетное сообщение», – цитирует его ТАСС.

После случившегося, по его словам, семья Алибасова получила предложения о помощи как со стороны простых граждан Казахстана, так и со стороны властей страны.

Горжанкин напомнил, что Алибасов родился в Восточно-Казахстанской области, детство и юность артиста прошли в Казахстане.

Между тем в субботу стало известно: полное обследование организма продюсера Бари Алибасова показало положительные результаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Бари Алибасова-младшего.

«Я только что у него был, сейчас он спит, ему вчера провели обследование, сделали все анализы, они в основном положительные, чувствует лучше себя. В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20% поверхности желудка, сейчас же осталось только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату, либо, может, мы его домой заберем», – заметил он.

Он подтвердил, что на следующей неделе рассматривается вариант с отправкой Алибасова на восстановление в Казахстан.

«Хотя сейчас к нам поступило предложение по высокопоставленным каналам из Казахстана, чтобы отправить его на следующую неделю туда на реабилитацию. Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить. Выбор стоял между Германией еще, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже. Главное, чтобы не в Москве он приходил в себя, потому что к нему в реанимацию 15-20 человек в день самых разных пытаются пройти, и это в реанимацию проникнуть трудно, а что будет в обычной палате, его ж просто достанут», – посетовал сын продюсера.

Напомним, накануне сообщалось, что Бари Алибасова могут увезти на лечение в одну из европейских стран, когда угроза его жизни минует.

Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Ему диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Пока он находится в реанимации.

Во вторник Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпилжидкость для прочистки труб и попал в реанимацию. Алибасов-младший опубликовал фото с очнувшимся отцом и рассказал, как ведет себя продюсер после выхода из медикаментозного сна.