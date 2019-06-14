Алибасова могут увезти на лечение в Европу

Продюсера Бари Алибасова могут увезти на лечение в одну из европейских стран, когда угроза его жизни минует.

«Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», – сказал Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.

В то же время, по его словам, качественную реанимационную помощь отцу могут оказать лишь в российской больнице, поскольку у зарубежных врачей мало практики в лечении похожих отравлений.

«В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине», – добавил он.

Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Ему диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Во вторник Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию. Алибасов-младший опубликовал фото с очнувшимся отцом и рассказал, как ведет себя продюсер после выхода из медикаментозного сна.