Сын Алибасова сообщил о состоянии отца после медикаментозного сна

Бари Алибасов-младший, сын музыканта и продюсера Бари Алибасова, рассказал, что испытывает его отец после выхода из медикаментозного сна.

«Он ведет себя очень радостно, очень позитивно. Пока еще с кровати не встает, потому что слабость присутствует, он под трубками. Отец радуется, машет руками, улыбается, но при этом ни меня, ни Лидию Николаевну (Федосеева-Шукшина – прим. ВЗГЛЯД.) не узнает, и себя не помнит», – пояснил Алибасов-младший, передает РИА «Новости».

Напомним, Алибасов пришел в сознание 11 июня. Алибасов-младший опубликовал фото с очнувшимся отцом.В начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Он попал в реанимацию. Сын музыканта сообщал о риске внутреннего кровотечения у Алибасова.