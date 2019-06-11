Сын выложил фото потерявшего память Алибасова

Сын музыканта и продюсера Бари Алибасова опубликовал в соцсетях фото с отцом, который пришел в себя после медикаментозного сна, но потерял память.

Алибасов-младший опубликовал фото в Instagram. Он написал: «Сказать, что нет опасности для жизни, пока нельзя. Нужно еще два дня».

Также он отметил, что артист ничего не помнит после медикаментозного сна.

Напомним, 4 июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Он попал в реанимацию. 11 июня он пришел в сознание.