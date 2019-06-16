В Шереметьево сел летевший из Милана самолет с неисправностью

Самолет, следовавший по рейсу Милан – Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Ранее сообщалось о неполадках на борту лайнера.

«Самолет рейса SU2613 Милан – Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», – передает РИА «Новости» слова представителя авиакомпании.

По данным СМИ, в полете у самолета сработал датчик разгерметизация.

Источник в авиакомпании отметил, что фиксировалась неисправность системы кондиционирования воздуха.