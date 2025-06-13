Армия Израиля сообщила о падении ракеты из Йемена в районе Хеврона

Tекст: Мария Иванова

Ракета, запущенная из Йемена, упала в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба армии Израиля. В заявлении ведомства отмечается, что перехватчики против этой ракеты не применялись, передает ТАСС.

Военные уточнили, что по факту произошедшего ведется проверка обстоятельств инцидента. Незадолго до этого армия Израиля зафиксировала запуск ракеты с территории Йемена и отмечала, что военные предпринимали попытки перехвата.

В связи с угрозой были объявлены сигналы воздушной тревоги в ряде районов страны. О пострадавших или разрушениях в результате падения ракеты не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в западной части сирийской провинции Дераа ранее сбили иранский беспилотник.

При этом Иран опроверг сообщения об атаке на Израиль с помощью дронов.

Разведка Израиля сообщила, что использовала секретную базу беспилотников в Иране для атаки.