Разведка Израиля использовала тайную базу беспилотников в Иране для атаки

Разведка Израиля использовал иранскую базу взрывных беспилотников для атаки

Tекст: Вера Басилая

Издание Walla со ссылкой на источники в израильских службах безопасности пишет, что израильская разведка организовала секретную базу взрывных беспилотников непосредственно на территории Ирана. Эти аппараты были задействованы в атаке, произошедшей вечером 13 июня, передает RT.

В опубликованном материале подчеркивается, что подготовка операции заняла длительное время и потребовала применения нестандартных методов, сложного и смелого планирования, а также «новаторского мышления и трюков».

Ранее сообщалось, что израильские службы безопасности заставили командующих военно-космическими силами Ирана собраться для нанесения по ним ударов.

СМИ писали, что Израиль готовил масштабную атаку по Ирану в течение нескольких лет.

Посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в результате которой был поражен ключевой объект в Натанзе.

