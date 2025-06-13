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Разведка Израиля использовала тайную базу беспилотников в Иране для атаки
Разведка Израиля использовал иранскую базу взрывных беспилотников для атаки
Израильские спецслужбы тайно создали в Иране базу дронов-камикадзе, применив их при атаке 13 июня, сообщило издание Walla.
Издание Walla со ссылкой на источники в израильских службах безопасности пишет, что израильская разведка организовала секретную базу взрывных беспилотников непосредственно на территории Ирана. Эти аппараты были задействованы в атаке, произошедшей вечером 13 июня, передает RT.
В опубликованном материале подчеркивается, что подготовка операции заняла длительное время и потребовала применения нестандартных методов, сложного и смелого планирования, а также «новаторского мышления и трюков».
Ранее сообщалось, что израильские службы безопасности заставили командующих военно-космическими силами Ирана собраться для нанесения по ним ударов.
СМИ писали, что Израиль готовил масштабную атаку по Ирану в течение нескольких лет.
Посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в результате которой был поражен ключевой объект в Натанзе.