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Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
Израильские службы безопасности сумели обманным путем заставить собраться командующих военно-космическими силами Ирана, чтобы нанести по ним удары, сообщает телеканал Fox News.
Представитель израильских служб отметил, что была проведена целенаправленная операция по сбору информации о высших иранских военных, сообщил Fox News, передает РИА «Новости».
Чиновник заявил телеканалу: «Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание».
Он подчеркнул, что удалось узнать больше о ключевых фигурах командования и использовать эти сведения для влияния на их решения.
Напомним, в результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.
Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хоссейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.