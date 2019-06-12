Украина предложила новый способ закупки российского газа

Украина может создать частную компанию для закупки газа у России, заявил представитель президента Украины Андрей Герус.

Создать такую компанию, которая сможет заключить соглашение с Газпромом, Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку, передает телеканал «112 Украина».

«Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», – рассказал он.

Кроме того, Герус подчеркнул, Бойко и Медведчук во время поездки в Россию должны были сразу заключить контракт с Россией, «договоренности положить на бумагу».

Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия готова начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней. Нафтогаз назвал «причудливой» готовность Газпрома дать скидку на газ.

Напомним, Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала все то же российское голубое топливо у европейских поставщиков вдвое дороже. Еще летом прошлого года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.