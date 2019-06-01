Медведев рассказал о «шарике» на стороне Киева

Киев, если захочет, может реанимировать отношения с Россией, однако пока звучат только противоречивые заявления, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев сказал в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1», что «заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы», однако никаких действий в Москве пока не видят, передает РИА «Новости».

Премьер напомнил, что как отмечал ранее, он не испытывает «никаких иллюзий по поводу риторики новой (украинской) власти и определенных, уже сформировавшихся трендов».

«Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперед. В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают», – сказал глава российского правительства.



Он подчеркнул, что Киев по своей инициативе испортил отношения с Россией, но вполне способен их реанимировать: «Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне».

Медведев отметил, что Украина может использовать любые каналы общения с Москвой, но отрезать ранее существующие было бы недальновидно.

Ранее в Кремле заявляли, что ждут от Украины конкретных шагов для нормализации отношений.

До этого глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Также Богдан объяснил, почему Киев продолжает призывать к ужесточению антироссийских санкций.

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сообщал, как референдум по формату переговоров с Россией поможет заткнуть русофобское меньшинство на Украине.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украину ждет референдум о «прянике» для России.