Горбачев посетил парад Победы на Красной площади

Бывший президент СССР Михаил Горбачев 9 мая посетил парад Победы на Красной площади.

Горбачев сидел на левой зрительской трибуне, передает РИА «Новости».

После окончания парада он с трудом спустился с трибуны, опираясь на помощника, однако отказался от предложенного кресла-каталки. Впрочем позже журналист Олег Кашин опубликовал в Facebook фото сидящего в кресле-каталке Горбачева.

В конце апреля сообщалось, что 88-летнего Горбачева госпитализировали, из-за чего он не смог присутствовать на премьере документального фильма Вернера Херцога и Андре Сингера «Встреча с Горбачевым», которым был закрыт 41-й Московский международный кинофестиваль.

Напомним, в Москве в 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus. При этом из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия. Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны. В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.