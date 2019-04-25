Стало известно об ухудшении самочувствия Горбачева

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева госпитализировали, из-за чего он не смог присутствовать на премьере документального фильма Вернера Херцога и Андре Сингера «Встреча с Горбачевым», которым был закрыт 41-й Московский международный кинофестиваль.

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», – сообщил Сингер, передает ТАСС.

Как рассказали в дирекции кинофестиваля, представить картину должен был сам экс-президент СССР. Сообщается, что в ленте Горбачев выступил в роли интервьюируемого, пообщавшись с Херцогом на различные темы.

Тем временем руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко опроверг слухи о госпитализации Горбачева и заявил, что экс-президент не планировал посещать показ документальной картины о нем

«Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа», – передает РИА «Новости» слова Палажченко.

«То, что он планировал якобы там быть и не смог приехать по состоянию здоровья, – это недостоверная информация», – уточнил он.

В феврале холст с автографом Горбачева и надписью художника Валерия Иванова «ПРОСТИТЕ» продали на аукционе за 12 млн рублей.