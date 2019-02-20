«Извинение» Горбачева продано с аукциона

Холст с автографом президента СССР Михаила Горбачева и надписью художника Валерия Иванова «ПРОСТИТЕ» оценили на аукционе в 12 млн рублей.

Торги, проведенные аукционным домом «12-й стул», состоялись 19 февраля. Помимо данного лота было представлено еще 799, включающих редкие книги, автографы и исторические документы, передает РИА «Новости». В их числе акты об отречении императора Николая II и о непринятии престола его братом - Великим князем Михаилом Александровичем Романовым. Последние проданы вместе за 900 тыс. рублей. «Провокация» Валерия Иванова изначально стоила 100 тыс. рублей.

Более дешево обошлись новым хозяевам, в частности, черновик мемуаров художника Юрия Анненкова с воспоминаниями о встрече с Анной Ахматовой в 1965 году - 875 тыс. рублей и автограф физика Льва Ландау - 85 тыс. рублей.

О произведении «ПРОСТИТЕ» ранее подробно рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт аукционного дома «12-й стул» Иван Ефимов.