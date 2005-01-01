Предложена стартовая цена за «извинение» Горбачева

Эксперт аукционного дома «12-й стул» Иван Ефимов рассказал газете ВЗГЛЯД о произведении «Простите», родившемся из чистого холста, который Михаил Горбачев подписал по просьбе студента одного из московских вузов. В данный момент произведение выставлено на аукцион, его стартовая цена составляет 100 тыс. рублей.

На странице аукционного дома «12-й стул» в Facebook появился пост о продаже холста с надписью «Простите», подписанного Михаилом Горбачевым. Во время лекции в одном из московских университетов в 2009 году студент попросил экс-президента нарисовать что-нибудь на белом холсте и подписать его. Рисовать Горбачев отказался, а подпись красным маркером поставил. Студент-художник сделал на холсте надпись «Простите», а спустя 10 лет произведение оказалось на аукционе.

Ефимов рассказал, что художник, который до этого момента был абсолютно не публичным человеком, продавать его не собирался.

«Мы очень долго уговаривали автора отдать его на аукцион, потому что считаем, что это выдающееся произведение двух человек: с одной стороны, человека, который изменил мир, – последнего лидера СССР, на котором закончилась история советского государства, а с другой – молодого художника, чью биографию мы оставили пустой в нашем каталоге», – рассказал Ефимов.

Трактовка слова «Простите», по словам собеседника, имеет множество значений. «За что должен просить прощения Горбачев? За развал Советского Союза или за 70 лет власти, которая разрушала церкви, убила царя и чей большевистский кровавый режим принес огромное количество жертв? В обществе существуют оба этих мнения, и они никогда не сойдутся», – заметил Ефимов.

Эксперт считает, что помимо этих у произведения могут быть и другие версии прочтения, но столь многозначительная трактовка и эмоциональная реакция на него возводит произведение в ранг современного искусства.

Стартовая цена «Простите» – 100 тыс. рублей, она может быть заплачена любым из тысячи коллекционеров России, занимающихся историей и современным искусством, подчеркнул Ефимов.

Желающие приобрести произведение, по словам собеседника, уже есть, интерес к нему очень большой. «Кто-то говорит, что для него это как Малевич, а кто-то вспоминает последнее произведение Бэнкси, которое было пропущено через шредер и, можно сказать, родилось на аукционе. Вот здесь тоже родился художник. Или не родился», – оговорился на всякий случай Ефимов.

«Если оно уйдет по цене, сопоставимой с ценой автографа Горбачева, которая составляет 2, иногда 3 тыс. долларов за книгу или фотографию, то вклад художника будет минимален, а если уйдет в разы дороже, то это будет результатом гения художника», – подытожил эксперт.

На вопрос, этично ли писать что-то на листе с уже имеющейся подписью, собеседник ответить затруднился. «Этично это или нет, не знаю. Существуют, например, картины Гитлера, подписанные им самим, которые также продаются. В нашем случае это совместное произведение человека, который изменил мир, с современным художником, а как к этому относиться, пусть каждый решает сам», – заключил собеседник.