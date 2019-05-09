Право США требовать экстрадиции финдиректора Huawei поставлено под сомнение

Канадский суд не смог установить дату начала официальных слушаний дела об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщают СМИ.

Обвинение предложило август, но защита попросила больше времени на подготовку, и суд встал на сторону адвокатов. 23 сентября Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, где будет повторно обсуждаться вопрос о дате начала процесса.

Мэн Ваньчжоу разрешили переехать из одного дома в Ванкувере в другой. Оба дома принадлежат ее мужу, передает ТАСС со ссылкой на CTV и Reuters.

Она намерена обратиться в суд с запросом о приостановке рассмотрения запроса США о ее выдаче. Защита считает, что Канада, задержав финдиректора Huawei, действовала отчасти под влиянием ФБР. Адвокаты называют выступления президента США Дональда Трампа политическим вмешательством в судебный процесс. По мнению адвокатов, это лишает США права добиваться экстрадиции.

Кроме того, адвокаты опровергли заявления США о том, что Мэн Ваньчжоу якобы мошенническим путем ввела в заблуждение обслуживавшие Huawei банки.

В конце января Вашингтон потребовал от Оттавы выдачи финдиректора китайской компании Huawei, задержанной в Канаде по запросу США в декабре прошлого года в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Китайская компания Huawei отвергла все обвинения США, а Пекин потребовал от Вашингтона отказаться от запроса об экстрадиции Мэн Ваньчжоу.

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