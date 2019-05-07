Шереметьево заявило о прибытии пожарных к «Суперджету» с опережением норматива

Пожарные расчеты и спасатели аэропорта Шереметьево прибыли на место происшествия с SSJ-100 «Аэрофлота» через одну минуту, с опережением нормативных требований, заявили в воздушной гавани.

«Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через минуту с опережением государственных нормативных требований», – передает РИА «Новости» сообщение аэропорта.

Нормативное время прибытия пожарных с момента объявления сигнала «Тревога» составляет три минуты.

В заявлении также говорится, что командир воздушного судна доложил диспетчеру о потере радиосвязи и о потере автоматического управления самолета.

«После посадки произошло возгорание воздушного судна», – заявили в аэропорту.

Ранее в Сети появилась расшифровка переговоров экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами.

Из данных параметрического самописца следовало, что пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости. Это привело к повреждению судна и его возгоранию.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, которые находились на борту, 41 погиб.