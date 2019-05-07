Опубликованы переговоры экипажа «Суперджета» и диспетчеров

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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
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России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
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День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Опубликованы переговоры экипажа «Суперджета» и диспетчеров

               7 мая 2019, 20:12
            Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
            Текст: Сергей Гурьянов

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            В Сети появилась расшифровка переговоров экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», сгоревшего в Шереметьево, с диспетчерами.

            В переговорах между экипажем и диспетчерской, расшифровку которых публикует Baza, пилоты запрашивают возврат самолета в связи с потерей радиосвязи и попаданием молнии. На подлете к Шереметьево командир воздушного судна сообщает, что посадка идет штатно, но есть проблемы со связью и потеряно автоматического управления самолетом.

            Диспетчеры уточняют, как будет пилот заходить на посадку – «визуально или по ИЛС (индикатор на лобовом стекле – прим. ВЗГЛЯД)». Командир воздушного судна сообщает, что по ИЛС.

            Посадка проходит при небольших порывах ветра – 10 метров в секунду. Перед посадкой диспетчеры вызывают на полосы аварийные службы.

            Авария произошла, когда диспетчеры сообщали, что «аварийный садится, проходит ворота ВПП». Службы аэропорта готовились к рулежке, в которой, возможно, пилотам необходимо было помочь. Судя по переговорам, никакой нештатной ситуации при посадке не ожидалось.

            Самолет садился практически с полными баками горючего, которое вспыхнуло при ударе о землю

            Затем диспетчеры уже разрешают пожарной машине выезд на полосу. Диспетчеры просят перекрыть подъезд к самолету, чтобы пожарные автомобили шли к лайнеру без запроса.

            «Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь», – сообщают диспетчерам.

            «Прибыли к месту, поданы лафетные стволы. Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям», – сообщили пожарные.

            Затем диспетчерам докладывают, что спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров.

            По предварительным данным в самолет попала молния, после чего отказала электроника

            «Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?» – просят диспетчеры.

            «Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю. Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались», – позже сообщают пожарные.

            Затем уточняются данные о количестве пассажиров и членов экипажа, сообщается об одном погибшем. Бригада медицины катастроф прибыла уже после эвакуации пассажиров. Диспетчеры просят пересчитать пассажиров.

            «У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать…они все разбежались куда-то», – сообщают службы аэропорта.

            Долгое время диспетчеры пытаются выяснить, есть ли погибшие и пострадавшие, нужны ли еще пожарные расчеты из города. Судя по переговорам, происходит неразбериха.

            Среди версий трагедии рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия

            Вскоре переговоры продолжаются, когда пожарные входят в салон самолета. Сообщается, что внутри обнаружено около 10 трупов, «произошло обрушение фюзеляжа». Один погибший находился рядом с самолетом. Диспетчеры пытаются выяснить, кто жив, кто пострадал и кто погиб, просят скинуть списки по WhatsApp.

            Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

            По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

            Также сообщалось, что выбравшийся из кабины человек в форме пилота спустя минуту вернулся по надувному трапу в горящий «Суперджет» ради спасения жизней оставшихся людей. Предполагается, что это был второй пилот Максим Кузнецов. Из салона он вытащил еще двух человек. По другим сведениям, он вытащил пилота судна.


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