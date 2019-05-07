Опубликованы переговоры экипажа «Суперджета» и диспетчеров

В Сети появилась расшифровка переговоров экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», сгоревшего в Шереметьево, с диспетчерами.

В переговорах между экипажем и диспетчерской, расшифровку которых публикует Baza, пилоты запрашивают возврат самолета в связи с потерей радиосвязи и попаданием молнии. На подлете к Шереметьево командир воздушного судна сообщает, что посадка идет штатно, но есть проблемы со связью и потеряно автоматического управления самолетом.

Диспетчеры уточняют, как будет пилот заходить на посадку – «визуально или по ИЛС (индикатор на лобовом стекле – прим. ВЗГЛЯД)». Командир воздушного судна сообщает, что по ИЛС.

Посадка проходит при небольших порывах ветра – 10 метров в секунду. Перед посадкой диспетчеры вызывают на полосы аварийные службы.

Авария произошла, когда диспетчеры сообщали, что «аварийный садится, проходит ворота ВПП». Службы аэропорта готовились к рулежке, в которой, возможно, пилотам необходимо было помочь. Судя по переговорам, никакой нештатной ситуации при посадке не ожидалось.

Затем диспетчеры уже разрешают пожарной машине выезд на полосу. Диспетчеры просят перекрыть подъезд к самолету, чтобы пожарные автомобили шли к лайнеру без запроса.

«Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь», – сообщают диспетчерам.

«Прибыли к месту, поданы лафетные стволы. Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям», – сообщили пожарные.

Затем диспетчерам докладывают, что спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров.

«Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?» – просят диспетчеры.

«Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю. Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались», – позже сообщают пожарные.

Затем уточняются данные о количестве пассажиров и членов экипажа, сообщается об одном погибшем. Бригада медицины катастроф прибыла уже после эвакуации пассажиров. Диспетчеры просят пересчитать пассажиров.

«У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать…они все разбежались куда-то», – сообщают службы аэропорта.

Долгое время диспетчеры пытаются выяснить, есть ли погибшие и пострадавшие, нужны ли еще пожарные расчеты из города. Судя по переговорам, происходит неразбериха.

Вскоре переговоры продолжаются, когда пожарные входят в салон самолета. Сообщается, что внутри обнаружено около 10 трупов, «произошло обрушение фюзеляжа». Один погибший находился рядом с самолетом. Диспетчеры пытаются выяснить, кто жив, кто пострадал и кто погиб, просят скинуть списки по WhatsApp.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

Также сообщалось, что выбравшийся из кабины человек в форме пилота спустя минуту вернулся по надувному трапу в горящий «Суперджет» ради спасения жизней оставшихся людей. Предполагается, что это был второй пилот Максим Кузнецов. Из салона он вытащил еще двух человек. По другим сведениям, он вытащил пилота судна.