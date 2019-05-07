Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

Выбравшийся из кабины человек в форме пилота спустя минуту вернулся по надувному трапу в горящий «Суперджет» ради спасения жизней оставшихся людей.

Предполагается, что на видео попал второй пилот Максим Кузнецов, пишут «Вести».

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу. Однако после коротких переговоров с сотрудниками аэропорта возвращается по надувному трапу на полыхающий борт.

Через несколько секунд, согласно записи с камер наблюдения, Кузнецов вытаскивает из салона двух человек, а после спускается сам.

В то же время «360» пишет, что Кузнецов спасал не пассажиров, а вынес из кабины охваченного пламенем воздушного судна другого пилота.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Спасавших жизни бортпроводников министр транспорта собрался попросить представить к наградам.