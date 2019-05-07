Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
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России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
Обсуждение: 95 комментариев

День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
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            Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

               7 мая 2019, 19:38
            Фото: Россия 24/YouTube
            Текст: Анастасия Норина

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            Выбравшийся из кабины человек в форме пилота спустя минуту вернулся по надувному трапу в горящий «Суперджет» ради спасения жизней оставшихся людей.

            Предполагается, что на видео попал второй пилот Максим Кузнецов, пишут «Вести».

            На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу. Однако после коротких переговоров с сотрудниками аэропорта возвращается по надувному трапу на полыхающий борт.

            Через несколько секунд, согласно записи с камер наблюдения, Кузнецов вытаскивает из салона двух человек, а после спускается сам.

            В то же время «360» пишет, что Кузнецов спасал не пассажиров, а вынес из кабины охваченного пламенем воздушного судна другого пилота.

            Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Спасавших жизни бортпроводников министр транспорта собрался попросить представить к наградам.


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