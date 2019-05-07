Бортпроводников сгоревшего «Суперджета» представят к наградам

Министр транспорта Евгений Дитрих собирается попросить президента Владимира Путина наградить бортпроводников, которые спасали людей во время авиакатастрофы в Шереметьево, сообщил Минтранс.

«Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводников ПАО «Аэрофлот» – Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель государственными наградами за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения.

В качестве основной версии ЧП в Шереметьево называются действия пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.