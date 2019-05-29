Сыр бри стал причиной смерти двух человек во Франции

Во Франции два человека погибли в результате заражения листериозом через сыр бри, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное управление страны.

На прошлой неделе санитарные власти страны подтвердили смертельных исхода в результате заражения листериозом (бактериальной инфекцией, вызванной патогенными представителями рода Listeria), передает РИА «Новости».

Одна женщина умерла в департаменте Йонна, другая женщина из департамента Па-де-Кале потеряла ребенка. Еще четверых человек, заразившихся листериозом, пришлось госпитализировать.

По данным расследования, источником заражения с высокой долей вероятности стала продукция Общества сыроваров региона Бри.

«Мы продолжаем расследование, чтобы установить, связаны ли с потреблением продукции Общества сыроваров региона Бри другие случаи болезни», – сказал эпидемиолог управления Мате Туржман.

В 2016 году Роспотребнадзор начал проверку рисков после гибели людей из-за вспышки листериоза в Германии