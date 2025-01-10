Украинский пленный Владимир Петренко заявил об отказе командования эвакуировать его подразделение в Курске

Tекст: Мария Иванова

Петренко, взятый в плен во время штурмовых действий в Курской области, сообщил об отказе в эвакуации от командования, передает ТАСС. По его словам, их подразделение должно было направиться в Курск, но по пути их атаковали, после чего старший приказал отступать. Однако командование не одобрило это решение и приказало окапываться на позиции.

Пленный рассказал, что после прибытия на указанную точку часть его подразделения уже была потеряна. Они запросили эвакуацию, но командование не предоставило помощи, оставив их на месте с приказом ожидать. Им велели: «Там будьте и ожидайте».

В плену с Петренко, по его словам, обращаются хорошо и уже оказали медицинскую помощь.

Отметим, накануне ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области, а в ходе неудачной контратаки сдались в плен 26 украинских военных, причем четверо – только за последние сутки.

Российские разведчики обнаружили, что эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на открытом поле у Курска, оставив их без помощи.

Ранее пленный боец ВСУ Михаил Костюк рассказал, что их командование оставило в Сумской области после отказа выполнять задание по минированию территории.