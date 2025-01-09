Британский эксперт: Первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ

Британский эксперт Меркурис: ВСУ понесли катастрофические потери в первую неделю 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Первая неделя 2025 года стала катастрофической для Вооруженных сил Украины, отметит Меркурис в своем YouTube-канале .

Британский военный аналитик подчеркнул, что прошедшая неделя может быть худшим периодом для Украины за все время специальной военной операции. ВСУ столкнулась с серьезными потерями, а российские силы освободили Курахово и расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка, передает РИА «Новости».

Минобороны России заявило, что 5 января украинские войска предприняли контратаку на курском направлении, однако штурмовая группа ВСУ потерпела поражение. В ходе боев были уничтожены два танка, машина разграждения и семь бронемашин, а потери украинской армии составили до 340 военнослужащих. На следующий день российские силы пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

6 января российские войска взяли под контроль Курахово, что существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинских сил на донецком направлении. В результате киевский режим лишился возможности вести обстрелы Донецка.

По данным Минобороны России на 8 января, российские подразделения успешно отбили 18 контратак ВСУ на различных направлениях и продолжили операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области.

Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов в среду сообщил, что российские войска расширили свое присутствие западнее поселка Великая Новоселка на запорожском фронте. Основной маршрут поставок боеприпасов ВСУ в этот район был перерезан, и украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Великая Новоселка находится в полуокружении и практически блокирована, что только усугубляет ситуацию для украинских сил на данном участке.

Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

За последение сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.