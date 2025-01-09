В Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам

Были отражены три контратаки штурмовых групп противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ при этом составили более 280 военнослужащих, кроме того, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее Курахово в ДНР.
Уничтожены танк, машина пехоты, американский бронетранспортер М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины возле Алексеевки, Андреевки, Надеждинки, Красного, Шевченко, Дзержинска, Волково, Красноармейска, Димитрова, Песчаного, Воздвиженки, Новоелизоветовки, Щербиновки и Новоалександровки в ДНР. Отражены 13 контратак формирований ВСУ, отчитались в Минобороны.
При этом противник потерял более 530 военнослужащих, две бронемашины и два буксируемых орудия.
Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у Волчанска в Харьковской области.
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ рядом с Богуславкой, Двуречной, Загоруйковкой и Петропавловкой в Харьковской области. Была отражена контратака штурмовой группы ВСУ.
Потери противника составили до 380 военнослужащих, машина пехоты, две американские бронемашины HMMWV и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ поблизости от Богатыря, Великой Новоселки, Разлива и Константинополя в ДНР. Отражена контратака штурмовых подразделений противника.
Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены американская бронемашина MaxxPro, четыре орудия, в том числе польская 155-мм самоходная артустановка Krab, а также склад и станция РЭБ.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки в Запорожской области. Противник потерял до 70 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.
Ранее пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников.
За первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.