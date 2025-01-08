Tекст: Мария Иванова

Кроме того, противник потерял 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, бригад теробороны, нацгвардии и штурмового полка ВСУ около Викторовки, Зазулевки, Казачьей Локни, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Мелового, Мирного, Русского Поречного, Суджи и Черкасского Поречного.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Веселовкой, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Николаевкой, Никольским, Новеньким, Погребками, Свердликово, Южным, а также Беловодами, Водолагами и Журавкой в Сумской области, отчитались в Минобороны.

За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне вечером военкоры сообщили, что ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области.

7 января российские войска нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области.

В среду стало известно, что ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.